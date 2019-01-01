VPN:SSTP site-to-site (объединение офисов без службы сертификатов)

Материал из MikroTik WiKi rus

Схема сети







В головном офисе установлен маршрутизатор GW1. Он же будет настроен в качестве VPN-сервера. В филиале установлен маршрутизатор GW2, который будет настроен как VPN-клиент. Аутентификация будет происходить по имени пользователя и паролю.



Головной офис

IP-адрес внешней сети головного офиса: 10.1.100.0/24

IP-адрес внешнего интерфейса маршрутизатора GW1: 10.1.100.1/24



IP-адрес внутренней сети головного офиса: 192.168.15.0/24

IP-адрес внутреннего интерфейса маршрутизатора GW1: 192.168.15.1/24



Филиал

IP-адрес внешней сети головного офиса: 10.1.200.0/24

IP-адрес внешнего интерфейса маршрутизатора GW2: 10.1.200.1/24



IP-адрес внутренней сети головного офиса: 192.168.25.0/24

IP-адрес внутреннего интерфейса маршрутизатора GW2: 192.168.25.1/24



VPN-канал

IP-адрес VPN-интерфейса маршрутизатора GW1: 172.16.30.1/32

IP-адрес VPN-интерфейса маршрутизатора GW2: 172.16.30.2/32



Научиться работать с MikroTik можно с помощью видеокурса "Настройка оборудования MikroTik". Помимо всех тем из официальной программы MikroTik MTCNA курс содержит много дополнительного материала. Курс сочетает теоретическую часть и практику – настройку маршрутизатора по техническому заданию. Поддержку по курсу оказывает его автор Дмитрий Скоромнов, который является официальным тренером MikroTik (TR0680) и по совместительству автором этой Wiki.



Полезные материалы по теме MikroTik:

* Чек-лист по настройке MikroTik * Матрица продуктов MikroTik: модель, артикул, информация по процессору (архитектура, частота, количество ядер), уровень лицензии, объем ОЗУ и ПЗУ, наличие модулей Wi-Fi на разных частотах и коэффициенты усиления встроенных антенн и многое другое. Всего более 30-ти параметров для каждого из 151-го устройства в списке.



Настройка

Настройка первого маршрутизатора

Через графический интерфейс

Включить SSTP-сервер. Оставим только аутентификацию "mschap2" как наиболее надежную и отключим проверку клиентского сертификата.







Создать новый аккаунт. Для дальнейшего удобства лучше задавать имена так, что бы сразу можно было определить к кому или чему они относятся. Т. е. имена типа user1, user2, user3 и т. д. не желательны в виду того, что в случае увеличения их количества будет тяжело сопоставить реальных пользователей аккаунтов и сами аккаунты.







Создать статическую запись SSTP сервера. Это действие не обязательно, т. к. если запись не создать вручную, то при каждом подключении она будет создаваться динамически. Но при этом наличие этой записи облегчает дальнейшую настройку и диагностику.











Через консоль

/interface sstp-server server

set authentication=mschap2 certificate=none enabled=yes verify-client-certificate=no





/ppp secret

add name=user1 password=user1-password local-address=172.16.30.1 remote-address=172.16.30.2 profile=default service=sstp disabled=no





/interface sstp-server

add name="SSTP Server for filial1" user=user1



Настройка второго маршрутизатора

Через графический интерфейс

Создать интерфейс для подключения к первому маршрутизатору. Здесь так же оставляем только аутентификацию "mschap2".



















Через консоль

/interface sstp-client

add authentication=mschap2 connect-to=10.1.100.1 disabled=no name="SSTP HQ connection" password=user1-password user=user1 verify-server-address-from-certificate=no verify-server-certificate=no



Настройка маршрутизации

Если на предыдущих шагах все было сделано верно, то VPN-соединение между двумя офисами было установлено, но для того, что бы обе сети могли обмениваться информацией друг с другом они должны знать друг о друге, т. е. между ними должна быть настроена маршрутизация. Для этого надо выполнить следующие шаги:



На первом маршрутизаторе

Через графический интерфейс

Выполнить следующие настройки:

Dst. Address: 192.168.25.0/24 (адрес сети к которой указываем маршрут)

Gateway: 172.16.30.2 (интерфейс через который можно "добраться" до сети)

Pref. Source: 192.168.15.1 (интерфейс с которого будут идти запросы к сети)

Комментарий указать по нажатию кнопки "Comment" (не обязательно)









Через консоль



/ip route

add comment="route to filial1 through VPN" dst-address=192.168.25.0/24 gateway=172.16.30.2 pref-src=192.168.15.1



На втором маршрутизаторе

Через графический интерфейс

Выполнить следующие настройки:

Dst. Address: 192.168.15.0/24 (адрес сети к которой указываем маршрут)

Gateway: 172.16.30.1 (интерфейс через который можно "добраться" до сети)

Pref. Source: 192.168.25.1 (интерфейс с которого будут идти запросы к сети)

Комментарий указать по нажатию кнопки "Comment" (не обязательно)









Через консоль

/ip route

add comment="route to HQ through VPN" dst-address=192.168.15.0/24 gateway=172.16.30.1 pref-src=192.168.25.1





HQ - это аббревиатура от headquarter, что в переводе означает головной офис.

Примечание: Параметр Pref. Source (pref-src) не является обязательным. Он становится нужен, если количество филиалов будет более одного. Без этого параметра не будут проходить ping'и с маршрутизатора одного филиала до хостов и внутреннего интерфейса маршрутизатора другого филиала. Не будут проходить ping'и именно с маршрутизаторов, т. е. между хостами двух филиалов связь будет.





Следует учесть

Проверка

Проверка состоит из двух частей:

Надо убедиться, что между двумя маршрутизаторами MikroTik установлено VPN-соединение. Это описано ниже. Если VPN-соединение установлено успешно, то далее надо проверить есть ли связь между хостами в двух сетях. Для этого достаточно запустить ping с любого компьютера в сети на любой компьютер другой сети.

Через графический интерфейс

Если подключение установлено, то статус подключения должен отображаться с буквой "R". Что значит running, т. е. запущено.







Через консоль

Выполнить команду

/interface sstp-server print - на сервере

/interface sstp-client print - на клиенте

Если соединение установлено успешно, то статус подключения, так же, как и через графический интерфейс, должен отображаться с буквой "R".













Типичные проблемы

Если VPN-соединение между двумя маршрутизаторами MikroTik не устанавливается, то надо проверить:



Не мешает ли файервол. Для уверенности лучше временно отключить все правила файерволов на обоих маршрутизаторах. Стандартные настройки файерволов можно посмотреть здесь. Совпадают ли имя пользователя и пароль на обоих маршрутизаторах. На VPN-клиенте указан правильный адрес VPN-сервера к которому должно происходить подключение.

Если не проходит ping между двумя компьютерами в разных сетях, то надо проверить:

Правильно ли сделаны настройки маршрутизации на обоих маршрутизаторах не зависимо от того из какой сети в какую будет идти пинг. На брэндмауэре компьютера, который будет пинговаться, сделаны необходимые разрешения для протокола ICMP. Для уверенности можно отключить встроенный брэндмауэр и выгрузить антивирус.

Научиться работать с MikroTik можно с помощью видеокурса "Настройка оборудования MikroTik". Помимо всех тем из официальной программы MikroTik MTCNA курс содержит много дополнительного материала. Курс сочетает теоретическую часть и практику – настройку маршрутизатора по техническому заданию. Поддержку по курсу оказывает его автор Дмитрий Скоромнов, который является официальным тренером MikroTik (TR0680) и по совместительству автором этой Wiki.



Полезные материалы по теме MikroTik:

* Чек-лист по настройке MikroTik * Матрица продуктов MikroTik: модель, артикул, информация по процессору (архитектура, частота, количество ядер), уровень лицензии, объем ОЗУ и ПЗУ, наличие модулей Wi-Fi на разных частотах и коэффициенты усиления встроенных антенн и многое другое. Всего более 30-ти параметров для каждого из 151-го устройства в списке.



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